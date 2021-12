Brownie, el “perrito presidencial” de Gabriel Boric que enamoró a las redes sociales

Durante la jornada de este lunes, un curioso nombre se ha tomado las redes sociales: se trata de Brownie, el perro del Presidente electo, Gabriel Boric, que ha resurgido en las plataformas durante estas últimas semanas.

Fue en junio de este año cuando el mandatario electo presentó a su perrito en redes sociales. “Ayer se hizo conocido pero hoy se los presento oficialmente: el es el Brownie, nuestro perro libertario”, escribió el pasado 19 de junio en su cuenta de Twitter con una serie de fotografías junto a su perro.

Precisamente antes de abandonar su casa en Punta Arenas (Región de Magallanes) el domingo, se vio al mandatario electo despedirse del canino que estaba descansando en su casa para perros.

En tanto, hace una semana Gabriel Boric compartió una nueva fotografía junto a su perro, en contexto de una campaña viral para destacar la importancia de los derechos animales en su programa de Gobierno.

“Obvio que con Brownie nos sumamos también”, escribió entonces el actual Presidente electo.

Tras la reciente elección, este lunes el nombre de Brownie volvió a apoderarse de las redes sociales, desde donde cientos de usuarios lo han llenado de elogios, además de apodarlo “el perrito presidencial”.

“Debo confesar que estoy enamorada de Brownie”, “El primer mestizo de la nación”, “Queremos una cámara 24/7 sobre Brownie”; son algunos de los comentarios que ha recibido el perro de Boric.

Incluso el ilustrador Kurt (@D4MON) le dedicó una imagen en la que retrató a Boric junto a Brownie sobre un carro.

Hay que señalar que, durante esta jornada, Boric se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda, luego que el mandatario lo invitara a reunirse en la videollamada oficial tras ser electo.

No soy tu copito, no soy tu firulais. Soy Brownie, me puedes llamar por mi nombre o Primer Perrito de la República, que es el cargo que tengo por elección popular. pic.twitter.com/8UPm1CSaxE

— JOM (@jomimoli) December 20, 2021