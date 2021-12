Gabriel Boric aseguró que le gustaría vivir cerca de La Moneda: “Yo no tengo auto”

La mañana de este jueves, Gabriel Boric asistió al matinal de TVN, Buenos Días A Todos, para conversar de su campaña electoral ad portas de las elecciones presidenciales de este domingo, en caso de llegar a La Moneda.

En la conversación, el candidato de Apruebo Dignidad además habló sobre algunas proyecciones de su vida privada en caso de ser elegido Presidente de la República.

“Lo que yo no quiero es ir a encerrarme en un barrio del sector oriente de Santiago. Me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de La Moneda”, dijo en el matinal.

“No sé (si sea viable por seguridad), pero me gustaría intentarlo y lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolos y seguridad. Me gustaría vivir en el centro, no sé San Miguel, pero no irme al sector oriente de Santiago“, recalcó Boric.

Según detalló en la conversación, esto “para salir un poco del esquema, tener gestos de austeridad, y porque me gusta mucho más el centro. Me gusta perderme entre las librerías… bueno, yo sé que va a ser más complicado”.

Boric: “Me gusta mucho andar en metro”

De la misma forma, Gabriel Boric contó sobre en caso de llegar a La Moneda: “Yo no tengo auto y me gusta mucho andar en Metro. Eso últimamente ha sido más complicado, porque hay protocolos de seguridad”.

“No quiero vivir en una burbuja, que por los cuidados que merece la primera magistratura termine alejado totalmente alejado de cómo se vive en el cotidiano. Eso es algo que me interesa mucho poder mantener”, finalizó respecto al tema