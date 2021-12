“Jamás pensé que sería tan difícil”: El duelo de Arturo Longton por la muerte de su perrita

Fue hace dos semanas cuando Arturo Longton anunció en sus redes sociales la reciente muerte de su perrita, Tabata.

“Tuve varios perros durante mi vida, pero jamás sentí el amor que sentí por ella…”, expresó entonces al despedirse de su compañera.

“Y no quiero palabras de consuelo, que está mejor ahora y la hue… y la hue… Sólo sé que el dolor se llevará por siempre y quiero tener su fotito ahí”, añadió antes de elegir una foto de perfil de Instagram junto a su perrita.

A dos semanas de la partida de Tabata, Arturo Longton le dedicó una nueva publicación por la misma red social.

“Acá durmiendo siesta en mi cama me hacía la pelea… Mis amigos me decían ‘esta perrita no es de este planeta’ y en verdad tenía actitudes de humano que a veces te descolocaban…”, escribió junto a la imagen de la perrita.

“Jamás me imagine que sería tan difícil esta hue… En fin”, expresó el ex chico reality.

En los comentarios de su publicación, los seguidores de Longton no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. “Abrazos a Tabata en su viaje a la luz. Seguro fue muy feliz. Eso es lo que te deja“, le escribió el comediante Rodrigo González.

“Los animales son increíbles, nos enseñan la esencia del amor puro sin pedir nada a cambio”, “Las mascotas deberían ser eternas, ¿cierto? pero hay que entender que como son seres tan bonitos, no deberían estar mucho tiempo en un lugar tan malo como la Tierra. Un abrazo enorme Artu”, “Todos los que realmente amamos a los de 4 patitas entendemos tu dolor “; escribieron otros de sus seguidores.