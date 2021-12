“La Máscara”: Destacado exfutbolista reveló su identidad tras “Choripán”

Este domingo Chilevisión emitió un nuevo episodio de Quién es la máscara en el cual Choripán debió revelar su identidad.

En efecto, el personaje no logró convencer al jurado, motivo por el que debió revelar su identidad al final del tercer capítulo de la segunda temporada del programa.

Como es costumbre, cada uno de los miembros del jurado realizó su “apuesta” sobre la identidad detrás del personaje de Choripán. A diferencia de otras veces, en esta oportunidad, ninguno repitió el nombre de sus compañeros en sus apuestas.

Es así como Cristián Riquelme apostó por Rodrigo Herrera, Macarena Pizarro por Carlos Caszely, Millaray Viera pensó que se trataba de Rafael Olarra y, finalmente, Cristián Sánchez puso sus cartas en Nacho Pop.

Sin embargo, ningún miembro del jurado acertó en la identidad de “misterioso” Choripán. Pues se trataba, nada más ni nada menos, del exfutbolista Mauricio Pinilla (37).

“¡Pero cómo me eliminaron, chiquillos! No me busquen más los fines de semanas en los asados porque no voy a estar”, bromeó el deportista al revelar su identidad tras Choripán en La Máscara.

“Tenía unas canciones para más adelante pero se las perdieron”, añadió ante la sorpresa de Sánchez, Riquelme, Viera y Pizarro.

Posterior a su participación, Pinilla compartió en su cuenta de Instagram -en donde suma más de un millón de seguidores- un video bailando Gran Pecador de Chico Trujillo caracterizado del personaje de Choripán.

Hay que recordar que ¿Quién es la máscara? es emitido por Chilevisión los días domingos y lunes.