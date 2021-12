¿Cristina Tocco o Javiera Acevedo? Esta fue la coqueta nueva eliminada de “La Máscara”

La noche del martes se transmitió un nuevo episodio de ¿Quién es la máscara?, programa que terminó con una nueva eliminada.

Se trata de Helada, una coqueta personaje inspirada en un helado de menta con chocolate, chips y cono. Para salvarse del programa, debió enfrentarse inicialmente a Cangrejo y Boca, siendo esta última eximida de la competencia final de eliminación.

De esta forma, Helada se enfrentó a Cangrejo, cantando Maldito Amor de Supernova, canción que no logró salvarla.

Gracias a lo anterior, la concursante debió abandonar el programa pero, antes, el momento más esperado por el público: quitarse la máscara.

El jurado de La Máscara, compuesto por Millaray Viera, Cristián Riquelme, Cristián Sánchez y Macarena Pizarro, se dividió apostando por Javiera Acevedo y Cristina Toco, lo que sumó expectación.

Finalmente, la mujer detrás del disfraz de Helada en La Máscara fue Javiera Acevedo, quien sacó aplausos entre el público tras ser revelada. “Pensé que no lo iba a lograr, casi me voy para atrás. Estaba con crisis de pánico por la claustrofobia. Tenía angustia. Vi las luces, el show, y me prendí”, expresó la actriz.

“Muy freak. Yo por dentro me siento como un mono que hace todo mal“, expresó Javiera Acevedo en el programa La Máscara.

Hay que señalar que este fin de semana terminó la primera temporada del programa, el que tuvo como finalistas a Cigüeña, Rata y Muñeca, los que fueron interpretados por Natalia Cuevas, Jean Philippe Cretton y, la gran ganadora del espacio, la cantante Daniela Castillo.