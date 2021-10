Halyna Hutchins: El último mensaje de la mujer que murió tras disparo accidental de Alec Baldwin

Un trágico incidente se vivió en el set de Rust luego que el actor Alec Baldwin disparara accidentalmente un arma de utilería.

El disparo no sólo hirió al director de la película, Joel Souza, sino que además causó la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta que tenía 42 años al momento de su deceso.

Por el momento, la policía se encuentra investigando los detalles de este lamentable hecho que, hasta ahora, ha sido catalogado como un accidente.

Más de treinta películas, cortometrajes y miniseries de TV forman parte de la carrera de Halyna Hutchins. Antes de trabajar en el cine, la directora de fotografía se desempeñaba como periodista en Europa del este, lugar al que se mudó desde su país natal, Ucrania.

“Mi transición del periodismo comenzó cuando trabajaba en producciones cinematográficas británicas en Europa del Este, viajando con equipos a lugares remotos y viendo cómo trabajaba el director de fotografía. Me fascinaba la narración basada en personajes reales”, detalló la artista, según señala el sitio de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía.

Tras mudarse a Estados Unidos para dedicarse a la fotografía en el cine, comenzó con trabajos como asistente de producción y filmó pequeños cortometrajes. En 2013 se unió al Conservatorio del American Film Institute, en donde se consolidó en su profesión.

“Realmente me hizo replantearme quién era yo como artista y cómo quería ser trabajo”, dijo entonces la artista que llegó al Festival Internacional de Cine de Camerimage con su trabajo en Hidden.

La muerte de Halyna Hutchins golpeó duramente al mundo del cine, en donde se le ha destacado su gran aporte profesional y humano.

“Estoy tan triste por perder a Halyna. Y tan enfurecido de que esto pudiera suceder en un set. Era un talento brillante que estaba absolutamente comprometido con el arte y el cine“, expresó Adam Egypt Mortimer, director de la película Archenemy, con quien trabajó.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

