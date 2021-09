Mon Laferte mostró cómo crece su “guatita” con foto sobre el escenario 

Este lunes Mon Laferte compartió una serie de imágenes tomadas en medio de su gira en donde se puede apreciar, en una foto, su “guatita” de embarazada.

La artista de 38 años optó por usar una colección de amplios vestidos de colores para sus conciertos en Estados Unidos, los que no presionan su zona abdominal.

Es por ello que Mon Laferte decidió mostrar su “guatita” estirando la tela de su vestuario -diseñado por Nieves Marin- en una foto que publicó en su Instagram.

“¡Qué hermoso tocar ayer en Ohana Fest! Seguimos el tour, este miércoles Anaheim y jueves San Diego”, escribió junto a las imágenes en las que además se ve a toda su banda vestida ad hoc.

“¡La pancita, la pancita!”, “Qué grande va a estar ese bebé, te ves hermosa Mon. Me encanta”, “¡Qué linda te ves con guatita!”, “Tan preciosa con tu pancita”, “Geniales fotos Mon… D veras te ves muy linda con guatita” ; escribieron algunos de los 3,4 millones de seguidores que suma la artista en Instagram.

Por estos días, la cantante viñamarina se encuentra entrando a la semana número 16 de gestación (cuarto mes), embarazo que anunció en redes sociales al inicio de la segunda quincena de agosto.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo”, reveló entonces la artista en un video publicado en sus redes sociales.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, admitió entonces.