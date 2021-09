Bruno Zaretti compartió su experiencia tras realizarse examen de VIH: “No podía caminar de los nervios”

Bruno Zaretti contó una íntima experiencia en su cuenta de Instagram. Una que lo puso frente a frente con una compleja patología: el VIH.

El brasileño reveló que, tras una visita a su médico de cabecera, le pidieron exámenes de rutina. “Les comparto algo chistoso y a la vez nervioso. Les cuento que la semana pasada mi doctor me exigió varios exámenes; electrocardiograma, exámenes típicos de sangre y el VIH”, reveló.

Luego, agregó que, para este último testeo, le pidieron firmar un consentimiento, algo que nunca había experimentado.

“Lo encontré un poco invasivo, porque si el resultado salía positivo, todo el Gobierno toda la salud pública se iba a enterar de la situación”, manifestó en declaraciones que recogió el portal Miraloquehizo.cl.

Bruno Zaretti pasó susto al realizarse examen de VIH pic.twitter.com/YklaCZWqQs — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 27, 2021

El miedo de Bruno Zaretti

Sin embargo, esto no fue lo más complejo. “Me quedé un poco nervioso, porque no es un examen que uno hace siempre”, expresó.

El bailarín añadió que “cuando fui a buscar el resultado la señora me dice: ‘Bruno, pasa a la salita, el doctor necesita hablar contigo’. Yo pensé lo peor, no podía caminar de los nervios. Pensé ‘¿a quién me cogí sin condón?’. Uno se pasa unos rollos en la cabeza”.

Y manifestó que “me entregaron el resultado y salió negativo, gracias a Dios, pero me cagué del puto miedo”.

Finalmente, Bruno Zaretti hizo un llamado a usar siempre preservativo. “Por favor, cuando puedan realicen este examen por precaución y si son sexualmente activos usen condón”, concluyó.