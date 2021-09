Katyna Huberman celebró 15 años de relación con Jimmy Fraizer

Katyna Huberman celebró una década y media de relación con Jimmy Fraizer en sus redes sociales.

La actriz de 50 años se emparejó con el productor musical en 2006, junto a quien tiene tres hijos Lou (13), Kai (10) y Zoe (7), y con quien finalmente contrajo matrimonio en 2010.

En este contexto, Katyna Huberman dedicó una publicación a Jimmy Fraizer, para celebrar los 15 años desde que comenzaron a estar juntos. “¡15 años my love! Y hemos construido y decontruido tanto juntos. Tu libertad me inspira, me alienta y me da garras. Te amo”, expresó junto a una serie de fotos tomadas a lo largo de su sólida relación.

Estos últimos dos años Katyna y Jimmy viven en Buzios (Brasil), lugar en el que siempre planeó vivir. En agosto del año pasado, la actriz conversó con Ciudadano ADN, en donde detalló su cotidianidad viviendo en dicho país sudamericano en medio de la pandemia.

“Mi marido habla portugués perfecto, yo leo y entiendo pero no sé poner en una frase qué es lo que quiero decir. Los niños van de a poco, pero tienen muchas ganas, el de 11 ya se sienta tranquilo y entiende, con el de 9 esta más lenta la cosa, pero es una pega que ha sido agotadora”, contó sobre la adaptación junto a su familia en Brasil.

“Pero no hay pega. De aquí a diciembre nica volvemos. Y las cosas han cambiado tanto que desde aquí puedes trabajar, tener reuniones desde el baño, da lo mismo. Era una cosa muy de Latinoamérica, en los países europeos no les importa tanto que estés en la oficina”, dijo entonces la actriz que aún permanece viviendo en Brasil junto a toda su familia.