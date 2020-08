La nueva vida de Katyna Huberman en Buzios: “Si algo nos enseñó la pandemia, es que el plan es no tener plan”

“Malas madres” es el nombre de la obra teatral dirigida por Claudio Arredondo, que Katyna Huberman estrenaría este año, cuando tomó la decisión de radicarse en el paradisíaco balneario brasileño de Buzios, y venir a Chile solo en función de proyectos laborales completos. Sin embargo, el Covid-19 cambió los planes. “Me empezaron a llamar la Anita Luz Figueroa y Claudio Arredondo, que cuando iba a volver, y de repente dijimos ‘oye y si lo hacemos a través de la plataforma'”, contó la actriz en conversación con Ciudadano ADN.

Así, se dio pie a un proceso que define como “rarísimo, maravilloso y emocionante” y que hoy ya está en su tercera función. Un proceso que no ha estado exento de curiosidades: Katyna escogió el baño de su casa para hacer su transmisión. “Hay dos baños, y uno decidimos que no lo íbamos a usar, el jacuzzi no quedaba bien puesto y lo clausuramos. Cuando caché que no tenía ningún espacio para mí porque los niños tenían la casa tomada con esto del homeschooling, me apoderé del baño. Me compré un colchón para aislarlo y le puse luz”, cuenta la actriz.

Esta nueva vida de pandemia basada en el teletrabajo y la educación a distancia también ha sido una dificultad. “Atroz”, cuenta Katyna. “Mi marido (el músico Jimmy Frazier) habla portugués perfecto, yo leo y entiendo pero no sé poner en una frase qué es lo que quiero decir. Los niños van de a poco, pero tienen muchas ganas, el de 11 ya se sienta tranquilo y entiende, con el de 9 esta más lenta la cosa, pero es una pega que ha sido agotadora”.

Por lo mismo, muchos planes familiares están en stand by. “Si algo le enseña a uno la pandemia, y antes la maternidad, el plan ahora es no tener plan”, asume Katyna. El proyecto original de la familia era instalarse en Buzios y “que a mitad de semestre saliera pega” que les permitiera ir y venir entre Chile y Brasil. “Pero no hay pega. De aquí a diciembre nica volvemos. Y las cosas han cambiado tanto que desde aquí puedes trabajar, tener reuniones desde el baño, da lo mismo. Era una cosa muy de Latinoamérica, en los países europeos no les importa tanto que estés en la oficina”.

Buzios ha tomado sus propias medidas para enfrentar el coronavirus, sin tomar en cuenta las controvertidas posturas del Presidente Jair Bolsonaro. “Acá es una ciudad chica, e independiente de lo que dijo el Presidente, cada gobernador tomó sus propias medidas”, relata Katyna. “Aquí cerraron todo, cerraron las fronteras, y no era obligatorio encuarentenarse pero igual nadie salía”. El problema, observa la actriz, es que “aquí también la gente se está muriendo de hambre, aquí se vive del turismo y está todo paralizado, han quebrado un montón de restaurantes, hoteles y tiendas”.

“Malas madres” también cuenta con las actuaciones de Mariana Derderián, Begoña Basauri y Ana Luz Figueroa, todas bajo la dirección de Claudio Arredondo. Las funciones son los días sábado a las 21:00 horas, a través de cow.cl, y el precio de las entradas es muy económico: $4.000. La obra “no habla de la pandemia pero ocurre en estos tiempos así que algo se habla de eso. Lo van a pasar muy bien”.