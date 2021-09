Tonka Tomicic y el no rotundo al amor de Felipe Camiroaga: “Estaba loco por ella”

Una década sin Felipe Camiroaga. Y, hasta ahora, siempre recordamos a varios de los amores que tuvo el guapo y carismático conductor de TVN.

Es que el Halcón de Chicureo no sólo era atractivo, sino además un hombre seductor por el que las mujeres morían. Y su lista de “viudas” una vez que falleció se hizo cada vez más extensa.

Así, nombres como los de Kenita Larraín, Rocío Marengo, Andrea Molina, Francini Amaral, Paz Bascuñán, Bárbara Rebolledo, Angélica Castro, Kathy Salosny y Fernanda Hansen figuran entre las oficiales y las no tanto.

Sin embargo, hubo una mujer que se resistió a sus encantos. Y que no pudo tener pese a sus constantes intentos de conquistarla. Un capítulo que el periodista Cristián Farías reveló en el libro Felipe Camiroaga, la verdadera historia.

El no eterno a Felipe Camiroaga

La mujer en cuestión fue nada menos que Tonka Tomicic, su compañera por años en el matinal de Televisión Nacional de Chile.

“Mujer estupenda, simpática y leal, pero que mantenía la distancia y siempre separó su trabajo de la vida privada, Felipe no pudo ocultar que estaba loco por ella y se le declaró”, reza el texto del periodista y editor de Glamorama.

Y agregó que “fue una de esas intensas promesas que hizo cuando creyó estar absolutamente enamorado. La quería y le propuso un acercamiento sentimental”.

No obstante, “Tonka no sentía lo mismo y lo rechazó. Para el galán de TVN fue un golpe al ego. Simplemente no entendió”.

Esta decepción amorosa no frenó, eso sí, el resto de sus conquistas. Y hasta el último día se mensajeó con Fernanda Hansen, la polola oficial a la que le mandó el último “te amo” antes de abordar el Casa 212, y también con Kenita y Francini, parte de sus incondicionales.