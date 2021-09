Daniella Campos interpuso recurso de protección contra su exmarido por instalar cámara en su dormitorio

Daniella Campos está en pleno proceso de divorcio. La gemela se está separando de Esteban Caldentey y el pasado 9 de agosto interpuso un recurso de protección en su contra, por haber instalado una cámara en el dormitorio que compartían.

Así al menos lo reportaron varios portales, como La Cuarta y el sitio de espectáculos Miraloquehizo.cl, donde indicaron que “la exmodelo acusa que, sin su consentimiento, el ingeniero instaló al interior de su hogar una cámara oculta, específicamente en su dormitorio, grabando imágenes de su día a día con su pequeña hija de 5 años”.

Ante esto, Campos decidió poner la acción legal ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre todo porque en el juicio por la tuición de su hija, Caldentey mostró como prueba algunas de las grabaciones de la cámara oculta.

Las declaraciones de Daniella Campos

Campos habría declarado que su ex busca “acreditar y premunir de pruebas ilegítimas un proceso de divorcio culposo y tratar de desacreditarme en mi rol de madre frente a los distintos organismos que están a cargo hoy en día de la protección de nuestra hija”.

Cabe destacar que la separación de la pareja ocurrió a fines de agosto de 2020, cual el hombre abandonó de forma voluntaria el hogar que compartían.

Sin embargo, todo el entuerto de la cámara se dio en un minuto donde Esteban habría aprovechado una intervención quirúrgica de Daniella, minuto en que él se metió a la casa.

“Saltó el muro perimetral de mi casa, echando a las personas que yo había elegido para que se quedaran al cuidado de mi hija mientras estaba ausente; y es en este tiempo antes que yo retornara a mi hogar cuando él aprovechó de instalar cámaras que filmarían y grabarían mi vida en mi dormitorio, baño y closet”, contó en la querella.

De esta forma, ahora Daniella Campos suma una nueva acción legal contra su ex pareja, en una disputa legal que parece no tener fin. O, al menos, uno que no será nada de fácil para la gemela.