La reacción de Camila Hirane a meme sobre su supuesto receso de “Verdades Ocultas”

Durante estos días comenzó a circular un rumor sobre un supuesto receso de Camila Hirane de la teleserie Verdades Ocultas.

Esta información surgió a raíz del Instagram “Verdades_spoils“, que se dedica a compartir información sobre la teleserie de Mega que lleva más de cuatro años en pantalla.

“La actriz Camila Hirane quien actualmente da vida al personaje de Martina Benavente, dejó hace unas semanas la producción de Mega para tomarse un receso laboral”, señalaron en dicho perfil.

Ante esto, lo seguidores de la teleserie comenzaron a generar hilarantes memes en redes sociales, los que -al parecer- llegaron a los ojos de la propia actriz que actualmente encarna en papel de Marina Benavente y que, anteriormente, dio vida a Rocío Verdugo.

Así lo mostró Hirane en sus redes sociales, reaccionando en sus historias de Instagram a un meme en el que su personaje aparece llorando con la canción My Hear Will Go On de Celine Dion de fondo.

“Cuando te enteras que la Cami se toma un receso de las grabaciones por dos meses“, dice el texto que acompaña las imágenes. “Jajajá Dios mío. Los amo a estos niños”, reaccionó la actriz de 35 años que lleva más de una década trabajando en televisión.

En tanto, ¿Cómo lo haría Camila para tomar un receso de las grabaciones? Según la citada página, Mega lo tendría todo resuelto: “Durante el transcurso de la historia, Martina sufrirá un lamentable accidente (atropello) el cual la dejará con graves consecuencias y no podrá hablar. De esta manera su personaje no saldrá de pantalla en ningún momento y se mantendrá al margen de la historia”.

Hasta el momento, ni la actriz ni Mega han confirmado o negado esta información.