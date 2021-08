Ricardo Arjona contó insólita situación vivida en Nueva York: Nadie lo reconoció

Estos últimos días Ricardo Arjona compartió una insólita experiencia vivida en Nueva York (Estados Unidos).

El músico de 57 años visitó la ciudad estadounidense y decidió sentarse a tocar guitarra y cantar por algunos minutos en un rincón del metro.

Contrario a lo que esperaba, ninguna persona logró reconocerlo, a pesar de ser un músico con una vasta carrera de más de treinta años y con millones de fanáticos en todo el mundo.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito (bajo de estatura)”, expresó el artista junto a dos videos en escala de grises en los que aparece tocando.

“Volver a la calle otra vez”, añadió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

Ante esto, cientos de fanáticos comentaron la publicación de Arjona, asegurando que en Hispanoamérica no le ocurriría una situación así. “Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte”, escribió una seguidora. “Cuando quieras puedes hacer eso en el metro de Madrid, pero por favor avisa y me recorro todas las estaciones para buscarte”, añadió otra.