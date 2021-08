Marcela Vacarezza se fue contra quienes aprobaron la Ley de Alcoholes: los trató de “tontos”

Marcela Vacarezza es una mujer que ha demostrado tener opiniones para todo. Y ahora, decidió referirse a la nueva Ley de Alcoholes, que gran polémica ha causado desde su implementación.

La exconductora utilizó sus redes sociales para criticar una de las medidas más polémicas, donde los niños no pueden ingresar a algunos restaurantes.

“¿De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos?”, partió consultando Vacarezza en Twitter.

Luego, agregó molesta “los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí”.

La publicación de la esposa de Rafael Araneda no dejó a nadie indiferente. Y varios de sus seguidores se animaron a responderle.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 17, 2021