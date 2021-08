Priscilla Vargas tuvo agotadora jornada laboral: casi tomó una arriesgada decisión

Tuvo una jornada laboral extenuante. Priscilla Vargas contó en su cuenta de Instagram el agotador fin de semana que experimentó.

Resulta que la periodista conduce las noticias AM en Mega, por lo que diariamente se levanta como a las cuatro de la mañana, tal como contó hace un tiempo a LUN.

“Terminan las noticias, apago la tele y cierro los ojos, aunque no tenga sueño. No veo una película hasta quedarme dormida, yo apago la tele. Yo me despierto a las 4:15 am. Me levanto, me ducho y me voy. Mi ducha no dura más de cinco minutos, no me pongo a cantar, y no me quedo dando vueltas en la cama. Suena el despertador y me levanto”, contó sobre su rutina.

Sin embargo, este domingo le tocó dirigir además el Meganoticias Prime, espacio del que terminó su conducción a las 22.30 horas.

Por eso, ya trasnochando según sus horarios diarios, la reportera pensó en tomar una radical y extrema decisión.

Vargas le reveló a sus seguidores que pensó quedarse a dormir en el mismo canal, ya que así habría tenido más horas de sueño.

“Terminamos ‘Meganoticias Prime’, queda muy poquito para volver al canal. ¿Qué sugieren? ¿Duermo sentada?“, fue lo primero que dijo en uno de sus registros.

La periodista continuó preguntándole a sus fanáticos “¿Me quedo maquillada con este mismo peinado y llego en la mañana? No es mala idea”.

Finalmente, eso sí, Priscilla Vargas optó por irse a su casa, y regresó radiante a la edición matinal de las noticias, donde se le vio muy arreglada dando el vamos a las 05.46 am.