Raquel Argandoña dio nuevas señales de su soltería: borró las fotos de su Instagram junto a Félix Ureta

La animadora Raquel Argandoña sigue sembrando dudas respecto a una eventual soltería, ya que borró todas las fotografías de su Instagram en las que aparecía junto a su pololo, el ingeniero comercial Félix Ureta.

De hecho, durante esta jornada se conoció un video de la “Quintrala” desde el hotel de San Pedro de Atacama donde está alojada. “Yo siempre he dicho, que uno puede volver a los mismos lugares, pero es muy difícil que uno vuelva con la misma persona“, expresó Argandoña.

Por estos días, la figura televisiva realiza distintas sesiones de traje de baño y estilismo junto a su amigo, el fotógrafo Víctor Eduardo. Precisamente con él ha sostenido los últimos diálogos que han quedado consignados en sus redes sociales.

El gráfico le dice “hace bien la soltería“, mientras que Raquel le responde, fiel a su estilo, “no, no empecemos con pesadeces, que yo hablo”.

Luego, la diva comienza a contar la historia detrás del viaje al norte del país: “Víctor me dice ‘¿sabes qué? No saquemos más fotos en Santiago, ¿por qué no nos vamos a San Pedro de Atacama?’, que a mí me encanta. Yo le dije ‘ya poh, vamos. ‘Encárgate de los pasajes, del hotel, de todo’”.

Más tarde, Raquel Argandoña agrega la frase que revela su supuesta soltería: “Y yo siempre he dicho, que uno puede volver a los mismos lugares, pero es muy difícil que uno vuelva con la misma persona… Bueno, da lo mismo. Yo trabajo, trabajo y trabajo y nadie me pregunta si de repente ‘¿te sientes bien?’. Nadie (bromea). Me da pena que nadie me pregunte cómo me siento”.

Víctor Eduardo le comenta en el registro que “hace diez minutos me estaba diciendo ‘me voy a quedar solita, te vas a ir la otra semana de viaje'”, a lo que la figura responde “sí. Me voy a quedar sola. Pero me voy a la casa de mi hermana que me invitó. Y voy a estar con mi hermana en su casa. Sí, porque tú me dejas sola”.