Javiera Díaz de Valdés confirmó la muerte de su expareja y crítico literario Juan Manuel Vial

Una gran pena es la que está viviendo Javiera Díaz de Valdés luego de confirmar el fallecimiento de Juan Manuel Vial, su marido y crítico literario con el que se casó el noviembre del 2017 y que habría muerto producto de un fulminante cáncer.

La actriz reveló la información en su cuenta de Instagram, donde subió un largo homenaje para el hombre con el que compartió su vida durante más de tres años, y de quien se habría distanciado a inicios de 2021.

“Manolito, Mañuko. Me cuesta creer que dejaste este mundo tan veloz, brutal e intensamente, aunque así mismo lo viviste”, partió diciendo la protagonista de Verdades Ocultas.

Javiera relató en su texto que “me siento tan afortunada de haber sido familia junto a Rosa y Bicho, también corta, intensa y velozmente. Tan afortunada de haberte conocido profundamente”.

Luego, recordó millones de anécdotas con el periodista, donde rememoró viajes y momentos felices de su relación, como “el delirante caldillo de congrio que nos cocinaste y que me enamoró platónicamente de ti 10 años antes de luego casarme contigo” o “la preciosa sonrisa que ya no está más, no está más”.

Finalmente, Javiera indicó sobre el deceso de su marido que “no entiendo nada. Perdón por escribir tan mal, perdón por subirte a una red social. Llegaste puntual a celebrar a tu Anita. Te quiero hasta el infinito, Chincol” y le dio las “gracias, gracias, gracias, por haberme y habernos querido”.

La muerte de Vial remeció al mundo literario. Y así como Javiera Díaz de Valdés lo despidió, otros colegas y amigos, como el escritor Oscar Contardo, también hicieron lo mismo en sus redes sociales, destacando atributos como la nobleza y sensibilidad del crítico.