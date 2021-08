“Todos nos equivocamos”: Director de “Los Capo” rememoró el fracaso de la teleserie

Los Capo fue la última teleserie de la era dorada de TVN. Una historia que mostraba la llegada de una familia de colonos italianos a Chile, que se confrontaban a los chilenos por sus tierras.

La producción contó con un alto presupuesto y una propuesta temática de gran nivel cultural, sin embargo, no logró conquistar al público y perdió contra Brujas, de Canal 13, que tenía una apuesta más centrada en la comedia.

Esto marcó la debacle del área dramática de TVN, liderada exitosamente por Vicente Sabatini. Y la trama fue duramente criticada por el excesivo uso del italiano en sus escenas, donde utilizaban subtítulos que terminaron por confundir a los espectadores.

Patricio González, director de Los Capo, abordó el fracaso de ésta en el programa Reyes del Drama. “Tuvo un problema. Fuimos más papistas que el Papa al hacer que todo el elenco estudiara italiano y lo hablara en casi todas las escenas“.

“Repetimos 250 escenas para llegar a traducirlas al español porque efectivamente llegó un punto en que el subtítulo no se bancaba. Uno está aprendiendo también. Todos nos equivocamos. Eso de ser tan fieles a la realidad nos jugó en contra“, indicó.

Y agregó que “lo digo aquí y lo niego inmediatamente. Los italianos eran los buenos y los chilenos los malos. El público tenía dos barreras. Entenderlo y después, entender que este grupo de inmigrantes en Chile podía pasar por arriba de los mapuches, del pueblo que tenía que trabajar para los italianos ambiciosos y mafiosos”.

El director de Los Capo manifestó eso sí que “el fracaso en sintonía no quita todo el mérito que tuvo en esfuerzos escenográficos, un tremendo elenco que aprendió el idioma. Tenía todo para ser una tremenda teleserie salvo este problema argumental. No fuimos capaces de representar realidades”.

Tras la mala recepción de la historia italiana, González expresó que hubo un antes y después en las teleseries de TVN: ya no hubo más viajes fuera de Santiago y todo se redujo a los sets, salvo contadas excepciones.

“Se empieza a regir todo por tres pantallas. La del rating, la del presupuesto y la que emite el producto. Los que tenían que ecualizar esas tres pantallas no visualizaron que si no hay producto, no hay rating y no hay presupuesto. De alguna forma se empezó a ahorrar antes de tiempo o los tiempos obligaban. Además empezó a abrirse esto a otros formatos como internet. Es un círculo vicioso. Se arriesga menos, se gana menos. Empezamos a irnos a la segura“, cerró el hombre tras la olvidada Los Capo.