Tutú Vidaurre respondió a trolleos tras admitir que no conocía los porotos con riendas: “Me funaron gratis”

Una inesperada declaración fue la que realizó María Jesús “Tutú” Vidaurre en el último episodio de MasterChef Celebrity.

En el capítulo transmitido este domingo, los concursantes fueron desafiados a realizar un clásico plato de porotos “con riendas”, preparación que incluye fideos, además de la legumbre y verduras para el caldo.

En ese contexto, la actriz de 25 años admitió antes las cámara que no conocía el popular plato chileno. Como era de esperar, esto generó una ola de comentarios en redes sociales, llegando a los ojos incluso de Tutú.

“Con mucha risa por los Twitter que han subido”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. “Siempre he comido porotos granados, me funaron gratis jajajá, con riendas no, porque tiene gluten”, explicó aludiendo a la intolerancia a esa proteina.

De la misma forma, Tutú Vidaurre se refirió al concursante que fue eliminado tras la prueba.”Ha sido una noche muy bonita, agradecida de seguir aquí, triste por que se fue una persona que es puro corazón”, añadió y agradeció la sintonía.

Hay que recordar que MasterChef Celebrity es emitido todos los domingos después del noticiario de Canal 13.

Revisa aquí algunas reacciones:

Nunca a probado los porotos con riendas, me estás weando o te quieres hacer la chistosa…..??? pic.twitter.com/IJAlLHSUhH — Tuto_Lara (@Tuto_Lara_Jr) August 2, 2021

Esta wea si q la TuTu no la conoce. pic.twitter.com/JSgysl86IN — Willi Herrera (@WilliHerrera5) August 2, 2021

La tutu nunca a comido porotos con rienda😵#NocheDeEliminaciónCelebrity pic.twitter.com/8F7WYGThnZ — John (@johncea27) August 2, 2021

Tutú no conoce los porotos con riendas. Tutú, ni los porotos con riendas te conocen a ti. #NocheDeEliminaciónCelebrity — IngeniosoJ (@IngeniosoJ) August 2, 2021

Me enoja que haya una participante chilena que nunca haya probado los porotos con riendas. Filo, en tu casa no se comía ese plato, pero así como un actor prepara un personaje, un participante de un programa de cocina también. Prepárate, lesa. #NocheDeEliminaciónCelebrity — Ina Groovie (@InaGroovie) August 2, 2021

Por que no haz probado los porotos con riendas ….#NocheDeEliminaciónCelebrity pic.twitter.com/k6EOaxrwOV — jbironvqc (@jbironvqc) August 2, 2021

Cuando la Tutu dice que no ha probado los porotos con riendas #NocheDeEliminacionCelebrity pic.twitter.com/pATiE9SLLz — Andrés A. Rojas (@Andreesign) August 2, 2021

me vas a decir que eres Chilena y nunca has comido porotos?#NocheDeEliminaciónCelebrity pic.twitter.com/ox8o3ceGyx — Daafneee🌙 (@Dafneerq) August 2, 2021