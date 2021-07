Hugo Valencia relató el incómodo momento que vivió con Pablito Ruiz cuando intentó besarlo

El periodista de farándula, Hugo Valencia, desclasificó un incómodo momento que vivió junto al músico argentino Pablito Ruiz hace unos años, cuando intentó besarlo en una discoteque.

“Pablo Ruiz fue una vez invitado al matinal, al Bienvenidos, a cantar y ahí nos conocimos y obviamente no se pudo resistir a mis encantos que son evidentes”, relató Hugo Valencia en medio del programa web sobre farándula que conduce junto al periodista de espectáculos Sergio Rojas, “Que te lo digo”.

A lo anterior, Valencia agregó que luego se volvió a encontrar con Pablito Ruiz en una fiesta que se hizo en el reconocido Club Amanda, ubicado en la comuna de Vitacura.

El incómodo coqueteo de Pablito Ruiz al periodista Hugo Valencia

“Ese día yo fui con mi pareja de ese entonces, el innombrable. Fuimos a esta fiesta y estaba Pablito con su mánager y estaba medio pasadito de copas. Llega ‘¡hola amigo!’, y nos habíamos conocido en la mañana, una cosa así, y me abrazaba y todo”, mencionó el profesional de las comunicaciones.

Luego Valencia relató cómo es que mientras él y su pareja bailaban en medio de la fiesta, el cantante argentino le comenzó a “hacer ojitos”.

“En un minuto el mánager de Pablito o su asistente me dice si quería bailar con Pablito. Yo le digo que no, porque estoy pololeando y estaba con mi pareja en ese minuto”, agregó.

El enojo de su pareja

“Mi pareja se va al baño y Pablito, estábamos justo pegados a una tarima, a un escenario que tenía el club Amanda, y Pablito me arrincona. Te lo juro. Me atrincó contra la tarima. Me fue como a bailar y de a poquito me fue corriendo hasta que yo quedé apoyado en la tarima. Y Pablito ahí como que intentó darme un beso, una cosa así”, aseguró el periodista, quien luego relató que su pareja se dio cuenta de la situación, lo que ocasionó la molestia de este.

“Se le cayó la cara, se emputeció, porque además siempre el miedo de él era que yo me agarrara al alguien famoso. Entonces se da la media vuelta y se va. Yo lo único que decía era ‘oh mamá, él me ha acosado / oh mamá, no estoy enamorado'”, narró.

Finalmente, Valencia señaló que el episodio con Pablito “es cosa seria”.

“Me costó una pelea grande, porque hasta el día de hoy él no me cree que yo no tuve nunca ninguna intención con Pablito”, comentó.