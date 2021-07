Pamela Díaz aseguró que Pancha Merino “es insoportable” en programa transmitido por YouTube

No es sorpresa el hecho de que Pamela Díaz y Francisca “Pancha” Merino no se llevan bien, pues ha quedado en evidencia que cada vez que pueden, arremeten una contra la otra.

En esta oportunidad fue Pamela Díaz quien se refirió a Merino, durante el estreno de “Los Socios de la Hamburguesa”, el nuevo programa de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, que se transmite a través de internet.

Durante casi 45 minutos, los cuatro mencionados conversaron, bromearon y participaron de varios juegos. Bajo este contexto, “La Fiera” expresó “también hay gente que no le aguanto nada”.

De inmediato, los otros presentes insistieron para que entregara nombres. “A tu amiga, la Pancha Merino. Es insoportable esa niña”, le dijo a Zabaleta. “Pero es bacán no aguantarle a la gente que no le agrado”, agregó.

Ante lo dicho por Pamela Díaz, Francisco “Pancho” Saavedra comentó: “Hay gente que no le aguanto ni media broma, ni media risa, y hay gente que con la que me río y me puede decir de todo”, sostuvo, aunque sin entrar en detalles.

Revisa el momento aquí: