Ernesto Belloni se emocionó al hablar de la relación con sus hijos y recordar que él tuvo un padre ausente

Un emocionante momento se vivió en el programa Podemos Hablar, cuando Julián Elfenbein, que entrevistaba al humorista Ernesto Belloni, le mostró una fotografía donde aparecía junto a sus “apañadores” como indicó él, sus hijos José Tomas y Ernesto Jesús, luego de su presentación en el Festival de Viña 2020.

“Che Copete” recordó el tenso ambiente que existía previo a su presentación, y las amenazas por parte de usuarios de redes sociales en cuanto a una posible “funa” cuando Belloni pisara el escenario de la Quinta Vergara.

Bajo ese contexto, el exmiembro de Morandé con Compañía expresó que “estos fueron los que nunca perdieron la confianza, los que hasta el día de hoy están conmigo“. Además agregó que “son las cosas más importantes de mi vida, y mi madre”.

Entre lágrimas el actor contó que “yo siempre les enseñé a ellos que había que ganarle a la adversidad. Siempre les dije ‘ustedes tienen que dar la cara para cualquier cosa’. Se presentó este festival y yo no me podía echar pa’ atrás ni mucho menos. Era un festival muy complicado. Era un festival muy complicado… para mí fue histórico. Afueran se estaba apedreando la gente, quemando el hotel O’Higgins, era una cuestión espantosa”.

Ernesto Belloni tuvo un padre ausente

Ante la emoción, Elfenbein le dijo al humorista que las relaciones que “uno mantiene con sus hijos, quizás no es la que uno tuvo con su padre”. En ese momento Belloni se quebró en llanto al contar cómo fue la experiencia con su padre, y realizó énfasis en su deseo por evitar repetir esa historia con sus hijos.

“Yo no tuve padre presencial. Yo conocí a mi padre a los 12 años. Y después se murió cuando tenía 20, 25. Para mí, cuando yo me casé y tuve hijos, lo primero era que mis hijos no iban a tener la falta que tuve yo. Yo noté la falta de mi papá, entonces mi vida fue pa’ ellos, hasta el día de hoy. Y lo va a ser para siempre. Ya no me interesa nada más. Esposa y mi mamá, que está un poquito…no cacha mucho las cosas”, expresó Belloni.