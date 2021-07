“Te miro y me emociono”: Javiera Acevedo compartió íntimo relato de su maternidad

Fue en mayo cuando Javiera Acevedo se convirtió en madre. La comunicadora de 36 años esperó su maternidad con gran entusiasmo y anunció el acontecimiento con gran alegría en sus redes sociales.

Es así como Acevedo ha compartido en su Instagram cada momento de su maternidad: desde que confirmó su embarazo hasta las complejas primeras semanas como mamá.

En esta oportunidad, la comunicadora publicó una serie de imágenes junto a su bebé, Kai, en donde además añadió una emotiva reflexión dedicada a su hijo.

“Aquí estoy mi amor, aquí siempre estaré… No sé si serán las hormonas o es el amor o quizá todo junto. Pero cada vez que te miro, te hablo, me emociono y siempre me sacas una sonrisa”, escribió.

“Se puede estar cayendo el mundo. Pero yo no necesito nada más que mirarte a los ojos y soy inmensamente feliz”, escribió la comunicadora que suma más de 696 mil seguidores en dicha plataforma.

Hace unos días, Javiera fue ampliamente criticada en Instagram por quejarse del cansancio que le ha sentido durante los primeros días de maternidad. “Ando como zombie, cansada, pero me da lo mismo”, dijo entonces.

Hay que recordar que la actriz reveló durante su embarazo que no se encuentra en una relación de pareja con el padre de Kai, pero que aún así ambos comparten entusiasmo por su reciente paternidad y maternidad.

“No tengo ningún ‘pero’ que decir, al contrario, todos mis agradecimientos al universo por haberle dado a mi hijo el papá que tiene. Estoy segura que se va a enamorar a morir de amor cuando su guagua nazca”, expresó y aseguró que “Fede”, su expareja, “está super involucrado”.