Manu González contó noble gesto personal de Patricia Maldonado: “Me ha dado las manos que no me han dado muchos”

Con un profundo agradecimiento y elogios el periodista Manu González se refirió a Patricia Maldonado en conversación con el programa Me Late de TV+.

El comunicador oriundo de Bilbao (España) contó que, si bien no son amigos con la panelista, sí se manifestó agradecido por la hospitalidad y el respeto que Maldonado le ha ofrecido desde que arribó a Chile.

“Políticamente tampoco coincidimos para nada. En las formas de pensar, en muchas, tampoco”, comenzó aclarando. “Pero como ser humano, a mí, en 16 años en Chile, me ha dado las manos que no me han dado muchos amigos e incluso gente bien cercana”, dijo en el espacio, según recogen medios locales.

“Lo diré siempre”, añadió González quien llegó a Chile en 2005 luego de acompañar a Luis Miguel en una gira por Argentina y terminar comentando un presunto romance entre el “Sol” y Luciana Salazar para Canal 13, señalan medios en la época.

Respecto a Patricia Maldonado, el periodista señaló: “Ella no permitió que yo pasara una Nochebuena solo en mi casa”. Luego recordó que la panelista le dijo: “‘Si es que tengo que ir hasta Santiago y agarrarte de las orejas yo voy, pero tú solo esta noche no. Vas a cenar en familia'”.

El periodista señaló que Patricia “tiene esa imagen de mujer dura, confrontacional, peleona, siempre de derecha” pero, defendió: “No es chaquetera, nunca ha vendido a nadie”.

“Este tipo de cosas son las que hacen que una persona que tú la puedes ver, repito, yo políticamente no coincido con ella. Y te puedo contar muchas de la Paty que te quedas asombrado y que la Paty jamás las contará”, dijo Manu González en el programa transmitido por la señal TV+.

Hay que recordar que Manu González y Patricia Maldonado formaron parte del matinal de Mega Mucho Gusto.