Camila Hirane sacó aplausos con baile que es tendencia en TikTok

A través de su Instagram, Camila Hirane se sumó a las coreografías que son tendencia en TikTok y otras plataformas, luciéndose con su baile en la red social y recibiendo miles de halagos por parte de sus seguidores y fanáticos.

Quien ahora interpreta a Martina en Verdades Ocultas compartió un video bailando la canción “Miénteme”, de la actriz y cantante argentina Tini Stoessel, provocando la emoción de muchos y los aplausos por haberse unido a uno de los trends del momento.

Mostrando una nueva faceta, Camila irrumpió en la red social, en la que ostenta más de 605 mil seguidores, entre ellos diversas figuras públicas que no dudaron en hacerle comentarios positivos por su interpretación. “Es que te amo. Necesito que bailemos” comentó Antonia Bosman, actriz y cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila (@camilahirane)

También se hizo presente la cocinera e influencer Daniela Castro, quien suele compartir videos del mismo estilo en sus redes sociales, y no perdió la oportunidad de alabar la nueva publicación de la actriz escribiendo que “es que te amo”. El poste atrajo también a colegas como Alejandra Araya, Tiago Correa, Lorena Capetillo y Rocio Toscano, entre otros.

La actriz compartió el clip bajo la descripción “No me haré un Tik-Tok, no insistan” acompañado de un emoji que guiña y saca la lengua. “Diosa”, “Te mueves increíble”, “Te necesitamos en Tik- Tok” fueron otros de los comentarios que tomaron lugar en la nueva publicación de Hirane, quienes por ahora tendrán que conformarse a disfrutar de este tipo de contenido por parte de la actriz solo en Instagram, ya que por ahora, se entiende que no está en sus intenciones pasar a la otra plataforma del momento y nido de estas tendencias.

Pese a que este ultimo video causó furor, no es la primera vez que Camila se hace parte de este tipo de trends. Anteriormente había protagonizado uno junto a su “nueva madre” en la novela Verdades Ocultas“, Solange Lackington y sorprendieron a los seguidores bailando al ritmo de “Fiel“.