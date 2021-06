Raúl Peralta y Lisandra Silva respondieron críticas por vacunarse contra el covid-19 como rezagados

Este viernes el bailarín Raúl Peralta y Lisandra Silva, su pareja, se vacunaron contra el covid-19. La pareja asistió a inocularse en calidad de “rezagados”, luego que ambos presentaran complicaciones de salud.

Así lo explicó Lisandra en su cuenta de Instagram, quien además compartió imágenes del momento.

“¿Saben hace cuánto no veo a mi familia? Más de dos años“, expresó Lisandra en la publicación que muestra el momento exacto en el que se vacunó.

“El no poder viajar, no poder trabajar y no poder vivir como antes me hace añorar lo que hacíamos en pasado. La única solución es que nos vacunemos todos con las dos dosis y poder avanzar. Me vacuné por mí, por mi familia y por todos nosotros”, escribió Silva en dicha red social.

Ante las críticas por la tardanza en su fecha de vacunación, la joven explicó: “Raúl y yo hemos tenido problemas de salud, Raúl se puso la primera y luego estuvo estuvo ingresado, por lo que los doctores decidieron que esperara un poco para la segunda”.

Y agregó: “Yo, cuando me tocaba, estaba enferma por lo que también tuve que esperar. Pero lo importante es que te puedes vacunar rezagado y eso termina la semana que viene”.

Hay que señalar que durante la próxima semana, entre el 14 y 20 de junio, será el turno de vacunación de los jóvenes entre 20 y 21 años, además de los rezagados de edades mayores, según indica el calendario del Ministerio de Salud.