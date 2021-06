Abogada de expareja de Luis Gnecco: “Condenar la violencia no tienen ningún valor cuando ésta se ejerce”

Durante esta jornada, a través de su cuenta de Instagram, Luis Gnecco se refirió de manera pública a su situación judicial, tras ser formalizado esta semana por el delito de lesiones menos graves, en el contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja.

El actor señaló que el caso ha destruido su “honra, imagen y sustento económico”, junto con condenar el abuso y la violencia a las mujeres en todas sus formas. También reveló que sus hijos han recibido amenazas de muerte y cuestionó el “debido proceso” de la acusación en su contra.

La abogada de la expareja de Gnecco, Francisca Millán, criticó estas declaraciones. “Condenar la violencia no tiene ningún valor cuando paralelamente ésta se ejerce. Nos parecería mucha mejor señal que el conocido actor haga uso de su alcance público para hacer un mea culpa y no para relativizar lo que está constatado que sucedió”, señaló la profesional.

Agregó que “el debido proceso ha seguido su curso y esa es una imposición que se le debe a la institucionalidad, como lo es el Poder Judicial y la Fiscalía. Pero a la vez la sociedad tiene el legítimo derecho a generar un escrutinio público porque la violencia intrafamiliar no es un asunto entre privados, sino que es una grave preocupación social.

Junto con ofrecer disculpas a su exmujer e hijos, Luis Gnecco afirmó sobre su caso que “los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y sustento económico sin mediar juicio, pruebas, ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces, ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todas luces irreversible en mi carrera”.