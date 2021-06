“El dolor de cuerpo es horrible”: Susana Giménez dio positivo por covid-19

Durante esta jornada se conoció que la destacada presentadora Susana Giménez contrajo el covid-19, a sólo cuatro días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en Punta del Este, Uruguay, lugar en el que reside desde el inicio de la pandemia.

El rostro de Telefé, de 77 años, envió un audio de WhatsApp al periodista Luis Novaresio, del canal A24. Según consignó Clarín, la conductora dijo que “no podía ni hablar” y que “el dolor de cuerpo es horrible”. El mismo medio citó a Patricio Giménez, hermano de Susana, quien aseguró que “satura bien y le duele el cuerpo. No puedo comentar mucho más que eso”.

La animadora había presentado síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que se realizó un hisopado (PCR) para conocer su estado. Finalmente, el test arrojó positivo.

Su hija Mercedes Sarrabayrouse, de 58 años, quien también cuenta con las dos dosis de Pfizer, también se contagió de covid-19. Recordemos que el esquema de vacunación se completa dos semanas después de la segunda vacuna, de acuerdo a la evidencia científica.

“Es muy importante saber cuando se dio la primera dosis. Después de los primeros 10 días de vacunarse, ya se empiezan a generar los anticuerpos”, puntualizó el doctor argentino Nelson Castro, en palabras a Telenoche.

Más tarde, el lector de noticias Rodolfo Barili aseguró que “Susana está en su casa de Uruguay. Tiene algunos síntomas, pero lo está superando bien“.

En una reciente entrevista, Susana Giménez explicó por qué no tiene planes de regresar a Argentina en el corto plazo. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas… La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, argumentó.