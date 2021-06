Marcial Tagle contó los secretos detrás de su look inspirado en Magnum para “La Torre de Mabel”

La Torre de Mabel es la nueva teleserie nocturna que estrenará Canal 13 próximamente. Allí participarán grandes actores de la televisión local como Paloma Moreno, Elisa Zulueta, Blanca Lewin y Marcial Tagle. Este último ha llamado la atención en las redes sociales por el atrevido look que cultivó para la ficción.

El actor, quien es recordado entre otras cosas por su participación en Casado con Hijos, será parte de la nueva ficción interpretando a Valerio Moya, un taxista e investigador privado en sus ratos libres, que tiene un look inspirado en un clásico de antaño: Magnum, serie ochentera que protagonizó Tom Selleck.

En conversación con Las Últimas Noticias, Tagle explicó cómo logró tener su rizada cabellera, la cual se logró gracias a una permanente, cortesía del estilista oficial de La Torre de Mabel, Raúl Contreras.

“Yo no recordaba bien a Magnum, pero él me mostró unas fotos y decidimos hacer una permanente, de esas que se hacían las mamás en los 80. Lo logramos en una sesión que tiene dos etapas, el ondulado y el permanentado del pelo. Se pone un fijador neutralizante que fija el rulo que está puesto en los cachirulos. Él tiene un cabello muy delgado así que le quedó muy sensible y poroso”, explicó el estilista.

“Yo quería eso y estaba, como para todos mis personajes, súper dispuesto a hacer cambios. Estuve como una hora o cuarenta minutos. La cuestión arde, porque te ponen el líquido con el casco y después quedé crespo. Cuando llegué a la casa, estábamos todos con la permanente”, relató Marcial Tagle, quien explicó que su esposa, la actriz Luz Valdivieso también se tuvo que hacer un look similar para un papel en “300 días para enamorarse”.