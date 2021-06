“Se lanzó mi chanchita”: Yamna Lobos celebró primeros pasos de su hija Agustina

Yamna Lobos no puede más de la emoción. Mediante su cuenta de Instagram publicó una historia donde compartió un momento íntimo de su vida: los primeros pasos de Agustina, su pequeña hija de casi un año.

“Se lanzó mi chanchita. Qué emoción aunque ande toda estresada. Me da susto dejarla pero es parte del proceso”, dice el texto que acompañó la historia que la bailarina compartió con sus más de 450 mil seguidores.

La fotografía muestra a una sonriente Agustina de pie frente a la cámara de su madre, quien tiene la costumbre de celebrar cada mes que cumple su hija.

Para los nueve meses, Yamna Lobos publicó un sentido mensaje a través de su Instagram.

“¡Cómo crecen los niños es increíble! Ya son 9 meses de amor, alegrías y mucho aprendizaje. En cualquier momento se lanza y camina jajajaja. Cada día me sorprende con sus travesuras, nuevas palabras y cosas que hace. Ah y no olvidar esos gritos de cantante de ópera”, escribió la ex Rojo en la publicación que venía acompañada de fotos donde mostraba diversos looks de su niñita.

“Hermosa bebé 😍 y topicima 👌”, “Que linda Dios la bendiga..😘😘😘😘😘😘”, y “No puede ser tan exquisita!! Parece nenuca. Muerooo”, son algunos de los comentarios que recibió la bailarina en aquella publicación.

A continuación puedes ver la historia compartida por Yamna Lobos: