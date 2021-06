“Ahora toca operarse”: Carolina Escobar estará fuera del “Buenos Días a Todos” por problemas de salud

Este lunes, en el set del Buenos Días a Todos sólo estaban María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez. La periodista Carolina Escobar, la tercera pieza del grupo de animadores del matinal de TV, tuvo que ausentarse por un problema de salud.

“Estamos sin la Carola, se tuvo que ausentar. Tuvo un pequeñito problema de salud, pero está bien, nada grave. Ella misma nos cuenta qué le pasó”, señaló Ramírez.

Minutos después, sus compañeros establecieron un contacto con la comunicadora, quien se encontraba en su casa. Literalmente señaló: “Les cuento que estoy por acá, porque metí la pata“.

Y sí, metió la pata. “Para los que no les había contado, hace un tiempo tuve un accidente, me quebré el tobillo y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré y ahora toca operarse“, relató Escobar.

Además, comentó que “vamos a tener que ahí meternos debajo de la lucecita, el bisturí y esperar quedar pero como nueva, cero kilómetro. Mientras tanto, desde acá les mando la mejor energía, la mejor vibra”.

Finalmente, la periodista y conductora hizo un llamado, a propósito del contexto de la pandemia del covid-19. “¡Y ojo! A cuidarse mucho, porque todavía la cosa está más o menos nomás. Desde ya un beso enorme, enorme. Los quiero mucho y voy a estar mirándolos”, expresó.

Recordemos que en noviembre de 2020, Ramírez y Escobar dejaron el departamento de prensa de TVN para unirse al Buenos Días a Todos como conductores, y así darle un perfil más periodístico al programa mañanero. A ellos se sumó más tarde María Luisa Godoy, quien por ese entonces se encontraba en su periodo de postnatal.