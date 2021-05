¿Sociópatas?: Estudio aseguró que quienes se niegan a usar mascarillas podrían serlo

La mascarilla ha sido un elemento que ha llegado para quedarse debido a la pandemia del coronavirus covid-19. A pesar de que existen varios movimientos anti tapabocas en Estados Unidos, Europa e India, el uso de estas ha sido la norma. Si bien los científicos en un principio sentían que el uso de mascarillas era inefectivo, en el transcurso del tiempo han sido fuertes propulsores de ellas. Pero hay varios que prefieren simplemente no usar mascarillas.

De acuerdo a los expertos, ellos apuntan a que los movimientos anti mascarillas usualmente no les gusta usarlas porque no les gusta el límite que les impone y quieren ‘libertad en su casa‘. Además las encuentran inconvenientes y no están seguro de su eficacia contra el Covid-19.

Pero un estudio hecho en Brasil, dio con algunos rasgos que eran encontrados en las personas que rompían las reglas de seguridad sanitaria por la pandemia. Algunos de ellos son insensibilidad, engaño y manipulación, signos que también muestran algunos sociópatas, según constata el medio Vice.

Además, el estudio encontró que algunos individuos que mostraban las tríada de rasgos de personalidad oscuros (narcisismo, maquiavelismo y sicopatía) tendían a trivializar los riesgos del covid-19 y evitaban medidas como el lavado de manos o el distanciamiento social.

Detalles del estudio

Los resultados se obtuvieron a raíz de una encuesta a 1.600 personas en Brasil, que actualmente tiene 3,9 millones de casos de coronavirus. El estudio fue hecho por la Universidade Estadual de Londrina, al sur del país y los resultados fueron publicados en la revista de Personality and Individual Differences.

Entre mayo y junio, se encuestó a ciudadanos brasileños sobre su comportamiento y su cumplimiento de las medidas sanitarias. Ahí les preguntaron sobre si encontraban necesario usar regularmente mascarilla, lavarse las manos o practicar distanciamiento social.

Los encuestados fueron divididos en dos grupos. El grupo ’empático’ tenía 1.200 personas y mostraban interés en entender a las emociones y motivaciones de otros.

En tanto, el segundo grupo de alrededor de 400 personas, mostró signos de personalidad antisocial, conocido como sociopatía o sicopatía, dos términos usados en estos casos y que muchos expertos creen que comparten rasgos similares. Este grupo tendía a ser desapegado socialmente y podían comportarse hostilmente.

Estas eran las personas que los investigadores señalaron, podían ser más reacios a usar mascarillas o tapabocas, o seguir las reglas de distanciamiento social. La diferencia entre los grupos, es que el antisocial tenía más puntaje en los rasgos de insensibilidad, engaño, hostilidad, impulsividad, irresponsabilidad y manipulación, además de ser más tomadores de riesgo que el grupo ’empático’.

Pero lo que recalcaron los investigadores es que aquellos que se exponen al riesgo, a pesar de que puede evitarse, es una característica típica de las personas con tendencia antisocial y bajos niveles de empatía. “Estos rasgos explican, al menos parcialmente, la razón de por qué las personas continúan sin adherirse a los protocolos sanitarios, a pesar del aumento de casos y muertes por covid”, concluyó el estudio.

Este estudio se suma a otros que han demostrado también que personas con características sicopáticas o narcisistas tienden a desobedecer las reglas para detener el contagio. Y también son los que acumulan los ítems de necesidad básica, como el papel higiénico o los productos desinfectantes.