Pareja de Kel Calderón dedicó palabras a la abuela de la influencer: “Siempre me recibió con los brazos abiertos”

La muerte de Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña, causó un fuerte impacto en la familia de la figura televisiva y en sus cercanos del mundo del espectáculo. En medio de las muestras de cariño, sorprendió un mensaje de Alfredo Torrealba, la pareja de Kel Calderón.

En una publicación de Instagram, con motivo del Día de la Madre, el odontólogo dedicó unas palabras a la abuela de su polola.

“No puedo no dedicarle un mensaje en este día especial a una tremenda mujer que hoy (domingo) despedimos, la señora Eliana, una mujer llena de amor que siempre me recibió en su casa con los brazos abiertos, que en cada almuerzo al cual asistí, me contaba alguna historia entretenida de cuando era joven, una mujer con una energía muy linda“, expresó el joven.

Y agregó: “Señora Eliana fue un honor haber pasado esta navidad con usted y estoy muy contento del asado que fuimos a hacer a su casa el fin de semana pasado, hasta con película incluida después de almuerzo”.