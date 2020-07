Catalina Palacios sorprendió a sus seguidores con un aumento de labios

La exchica Mekano Catalina Palacios sorprendió a sus seguidores de Instagram con un cambio en sus labios: se realizó un aumento.

La exanimadora de Yingo fue consultada al respecto por un usuario. “¿Te operaste los labios, Catita?“, escribieron.

A lo que Palacios respondió: “No, es ácido hialurónico. Es un componente natural de la piel, que se va con los días“.

“A veces pienso en hacerlo definitivo, pero después no me atrevo, porque no sé si operado se vea natural”, confesó.

“Así que por ahora hago esto que me gusta y se va. No me hago daño y es un componente de la piel, que cuando no me guste, lo dejo de hacer“, finalizó.

Antes

Después