“Una pequeña reflexión”: Stefan Kramer sacó carcajadas con imitación a Rodrigo Sepúlveda

El pasado martes, el periodista Rodrigo Sepúlveda realizó una extensa reflexión en Meganoticias, a propósito de la cuarentena decretada para toda la Región Metropolitana.

“Es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. OK, todos nos vamos a una cuarentena, ¿pero quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿Por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables, a todas las familias de clase media, un monto mensual?”, fue parte del discurso del rostro televisivo.

Por supuesto, Stefan Kramer aprovechó la instancia para realizar una imitación de “Sepu”, un video que sacó aplausos en su cuenta de Instagram, en los instantes previos al amistoso entre Chile y Bolivia.

“¿Saben? Quiero decir algo. Sí, quiero decir algo, ¿por qué no? Quiero decir algo, ¿y saben qué quiero decir? Casi todo Chile en cuarentena, OK“, dice Kramer en su monólogo, personificado como Sepúlveda y con una escenografía similar a la del noticiario de Mega.

En poco más de dos minutos, el comediante suelta frases como “el que se ha portado mal es el virus, porque virus, eres un pelotudo, eres un hue…“. Ello, en alusión a algunos garabatos que se le han escapado al periodista en vivo.

También aludió a la polémica entre la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y el ministro de Salud, Enrique Paris: “Hoy juega Chile, jugamos todos, juega Izkia por la izquierda, Paris por la derecha, el pastor no va a jugar porque simula“. Al final del video, sacó una bandera chilena.

El video causó la carcajada general de los seguidores de Kramer, quienes aplaudieron la imitación.

Revisa aquí el video completo: