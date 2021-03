Policía de Los Ángeles abrió investigación en contra de Armie Hammer tras acusaciones de violación

Este jueves, la policía de Los Ángeles, California, anunció que abrieron una investigación en contra de Armie Hammer, luego de ser acusado de violación por una exnovia.

Y es que la joven de 24 años brindó una rueda de prensa online en la que detalló sus acusaciones, asegurando que fue “violada violentamente durante más de cuatro horas” por el actor, además de haber sido golpeada en la cabeza y los pies con un látigo.

La mujer afirma haber sido abusada “mental, emocional y sexualmente” por el protagonista de Call Me By Your Name, lo que provocó la apertura de la investigación.

Si se encuentran pruebas de estas acusaciones, Hammer puede ser juzgado y condenado a una pena de prisión de hasta ocho años. Sin embargo, a través de su abogado, el intérprete desestimó todos los cargos.

Recordemos que en el último tiempo el actor ha sido de violencia física, abuso sexual y canibalismo.