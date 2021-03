Tras íntima y polémica entrevista con Oprah: fotógrafa publicó tierna imagen del príncipe Harry, Meghan Markle y su hijo Archie

La noche de este domingo se dio a conocer la entrevista que la destacada presentadora Oprah Winfrey realizó a los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, donde realizaron fuertes revelaciones. Sin embargo, pese a las tensiones debido al contenido de la conversación, se registró un momento adorable.

La propia exactriz reveló que le hicieron comentarios a su esposo por el color de piel que tendrían sus hijos al estar con ella. Además, de confesar que el año 2019 se enteró que desde la Casa Real no querían a su primogenito con el cargo de príncipe.

Por otro lado, Markle dio a conocer que tuvo pensamientos suicidas durante su primer embarazo y que junto a Harry pidieron apoyo sin conseguirlo.

Sin embargo, tras la íntima conversación que se realizó para la cadena CBS, se publicó una nueva foto del príncipe Harry sosteniendo por la espalda a Meghan Markle, mientras la duquesa sostenía en sus brazos a su primer hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor y en su panza a su próxima bebé —ya que confirmaron que sería mujer— bajo los árboles de su casa en California, el día después de la transmisión.

La imagen fue tomada por la fotógrafa Misan Harriman, quien es amiga de ambos, compartiéndola a través de su cuenta de Twitter. “¡Qué maravillosa noticia para celebrar el Día Internacional de la Mujer! Felicitaciones a mis amigos y bienvenidos al club #girldad H”, fue lo que escribió Harriman acompañando la bella postal.

What wonderful news to celebrate on International Women’s Day! Congratulations my friends, and welcome to the #girldad club H ❤️#internationalwomensday #womenshistorymonth #remoteshoot #shotonipad #shotbymisan #itsagirl pic.twitter.com/OONzZrBBYK

— Misan Harriman (@misanharriman) March 8, 2021