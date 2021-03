“Ha sido un largo viaje”: Camila Hirane puso fin a su interpretación como Rocío en Verdades Ocultas

El 24 de julio de 2017, Mega emitió el primer capítulo de Verdades Ocultas, teleserie que ya lleva más de 800 capítulos emitidos, pese a la interrupción en sus grabaciones producto de la pandemia del Covid-19.

Una de las actrices que ha estado desde el minuto cero de la ficción ha sido Camila Hirane, su protagonista, quien dio vida a Rocío Verdugo. Este lunes comenzó la transición hacia el salto temporal de 25 años que tendrá la historia, por lo que la actriz se despidió de su personaje, que pasará a manos de Solange Lackington.

“Casi cuatro años interpretando este personaje. Siento que tengo que despedirme de Rocío de alguna manera y agradecer tanto… no sé por dónde partir”, escribió Hirane en su Instagram. “Tengo una nostalgia que no me cabe y estoy medio aturdida, así que sólo diré: ¡Gracias! Gracias, gracias…”

Junto con dar gracias al equipo y a los seguidores de la teleserie, la actriz expresó que “ha sido un largo viaje juntos y sólo puedo agradecer por la oportunidad, por la inmensa sintonía, por el aguante, por el cariño y por el apoyo. Gracias vida por este personaje y por este proyecto. Llora mi corazón de agradecimiento, nostalgia y amor… amor por este oficio loco. Los abrazo a todos”.

No sólo Camila Hirane se despidió de su personaje, sino que también lo hizo el actor Cristián Arriagada, quien dio vida a Diego. Cabe señalar que ambos seguirán en la historia, aunque en otros roles.