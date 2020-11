Undertaker recordó su paso por nuestro país: “La experiencia con los chilenos fue absolutamente una locura”

Uno de los íconos de la lucha libre profesional es, sin duda, el Undertaker, el cual marcó a miles de niños y jóvenes desde 1990, año en el que hizo su debut en WWE, y donde puso su nombre en los más alto de la empresa.

No obstante, todo tiene una fecha de término, y pesar de que ya se encontraba inactivo, este domingo el “Enterrador” colgará oficialmente las botas en el evento Survivor Series, mismo PPV que lo vio nacer hace 30 años.

El histórico luchador conversó en exclusiva con Redgol, donde recordó su paso por nuestro país, valorando el entusiasmo y cariño que los chilenos le brindaron en aquella oportunidad. “Te pondré un ejemplo, tuve la oportunidad de participar en la gira que se realizó en ese entonces por Latinoamérica, y la verdad es que la experiencia con los chilenos fue absolutamente una locura, era increíble ver lo animados que estaban los fanáticos“, señaló.

“Recuerdo que eran una masa de gente la que estaba afuera del hotel (risas), y cuando nos íbamos en el bus hacia la Arena, veías a casi 200 o 300 fanáticos que nos gritaban y nos seguían, nosotros mirábamos por las cortinas y no lo podíamos creer“, destacó el “Deadman”.

“Lo recuerdo muy bien y era muy emocionante, porque era un lugar al que íbamos por primera vez (en 2008) y que nos recibieran de esa forma, de verdad fue tremendo. Los aprecio mucho“, sentenció.

Además explicó los motivos de su retiro, argumentando que cada vez era más difícil desempeñarse al nivel que la gente esperaba. “Me di cuenta de que había tomado cada don físico, cada herramienta que tenía y la había usado, ahora no queda agua en la esponja, si puedo usar esa analogía. He estrujado todo lo que pude sacar de esa esponja“, puntualizó.

“El legado está ahí y, obviamente, quiero que ese legado no se empañe y esa fue parte de la razón para finalmente tratar de terminar (mi carrera); y es que se vuelve cada vez más un desafío físico salir y desempeñarse al nivel que la gente espera cuando viene a ver a Undertaker“, finalizó el luchador.

Este domingo, a contar de las 21:00 horas comenzará el evento Survivor Series, donde el Undertaker dirá adiós definitivamente al ring, y que nos dejó espectaculares historias durante su trayectoria, como el enfrentamiento contra su medio hermano Kane, la mítica lucha en la jaula de acero ante Mick Foley en el King of the Ring de 1998, y la impactante pelea contra Brock Lesnar en Wrestlemania 30, donde la “Bestia” terminó con la racha de 21 victorias seguidas del “Enterrador” en el magno evento.