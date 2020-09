Rockero que se hizo viral por ser igual a Chespirito: “Tenemos un parecido, pero no tanto”

La semana pasada se viralizó a través de las redes sociales una imagen en la que aparece un hombre, aparentemente rockero, con un vaso de cerveza en la mano y luciendo un rostro muy parecido al de Roberto Gómez Bolaños. La comparación entre dicho sujeto y Chespirito fue uno de los temas más comentados entre los cibernautas.

Finalmente se conoció la identidad de aquel hombre. Se llama Claudio “Phil” González, es argentino y es cantante de metal y productor de la banda Perfectos Extraños.

“Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me están llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro“, comentó González a LUN.

El jueves comenzaron a llegarle los primeros avisos tras la circulación de la imagen. “De repente me empezaron a llegar notificaciones al celular que estaban compartiendo una imagen mía. Ahí me avisaron que me estaban viralizando”, relató el músico, quien vive en la provincia de Buenos Aires.

Respecto de cómo se tomó la situación, González confesó que “en un principio muy mal porque había gente que me insultaba. Después más tranquilo porque me di cuenta que eran sólo dos personas, así que me lo he tomado con humor porque es compartir un meme, que es algo que yo también hago. Me río mientras no haya ridiculización porque tengo muy pocas pulgas. Yo sigo haciendo mi vida normal como puedo”.

Aseguró que ahora “estoy aprovechando mis 15 minutos de fama” y que tiene un vínculo con la figura de Chespirito. “Un amigo hace algunos años me molestaba con que el Chavo me iba a hacer justicia por ocupar una bermuda, pero nunca por el físico. Y sí, encuentro que tenemos un parecido, pero no tanto. Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo El Chavo del 8 y siempre me gustó”, finalizó.