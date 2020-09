Mauricio Israel reveló que él participó en la llegada de Marcelo Bielsa a la Roja

Llevaba un tiempo desaparecido de la televisión y los medios de comunicación, pero el pasado lunes volvió. El periodista y excomentarista Mauricio Israel reveló una conversación que tuvo con Harold Mayne-Nicholls para propiciar la llegada de Marcelo Bielsa a la Roja.

Israel, radicado en Estados Unidos, conversó con revista Total 90, entrevista replicada por La Cuarta y reveló una charla que tuvo con el exmandamás del fútbol chileno para convencerlo de que fichara a Marcelo Bielsa como DT de la Selección Chilena.

“Harold Mayne-Nicholls me dice: ‘Puta, mira, tengo una idea, quiero traer a Bielsa. Pero no me atrevo huevón, porque me cuesta 2 millones y medio de dólares que no tengo, no tengo la plata'”, comentó el periodista.

En lo mismo, agregó que “yo le dije ‘huevón, tráelo. Si tú haces una buena campaña de marketing con un huevón que fue exentrenador de la Selección Argentina el primer partido vas a tener el estadio lleno. Después con la recaudación del primer partido, se va a pagar sólo, porque van a llegar auspiciadores nuevos'”, sostuvo.

Pese al comentario, Israel aseguró que “no sé si habré influido en la decisión. Fue una conversación, pero yo le dije que lo hiciera. O sea, mi opinión fue hazlo, punto”, indicó.

Israel incluso se dio tiempo para admirar a los periodistas deportivos que en algún momento estuvieron bajo su conducción: “para mí el mayor orgullo es ver a mis ‘pollos’ transformados en comentaristas deportivos. O sea, Gustavo Huerta, Roberto Cuevas, el mismo Rodrigo Herrera, Rodrigo Sepúlveda, Pancho Sagredo. Para mí es un orgullo y una satisfacción tremenda verlos a ellos estando en la posición en la que están”, cerró.