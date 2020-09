Don Francisco realizó autocrítica tras realización de “Vamos Chilenos”: “Creo que fue un desacierto mío” hablar de una meta

El animador Mario Kreutzberger, también conocido como Don Francisco, realizó una autocrítica tras la realización de la campaña solidaria para ir en ayuda de los adultos mayores más necesitados, “Vamos Chilenos“, que recaudó más de 16 mil millones de pesos.

Cabe recordar que la meta autoimpuesta era de 30 mil millones de pesos, pero no se logró concretar. Además, esta fue mencionada por primera vez en la transmisión por el mismo animador.

En conversación con La Tercera, el rostro de la Teletón reflexionó al respecto: “Yo creo que fue un desacierto mío por la emoción, porque además yo no tenía clara la cifra que se necesitaba tampoco en ese momento, pero en la emoción de la partida… Uno tiene que reconocer a veces que era un desacierto, porque no teníamos meta y no le habíamos dicho a nadie lo de meta. La meta era poder atender a las 80 mil personas y las atendimos”.

“Hay muchas autocríticas que hay que hacer. En primer lugar, hicimos la campaña en 20, 25 días, porque era una campaña de emergencia, porque la gente había querido que hiciéramos algo de unidad nacional”, indicó.

“Yo creo que esta campaña todavía la tenemos que analizar, nos tiene que dar muchas enseñanzas, favorables y desfavorables, con respecto a cómo hicimos la campaña, porque el programa mismo yo lo encontré bueno, muy bueno. Me pareció que tenía de todo, este homenaje que hicimos al doctor Sebastián Ugarte, a Cecilia, al maestro Valentín Trujillo, la abuelita Tik Tok, muchas cosa muy distintas, el minuto de silencio por las víctimas del Covid, muchas cosas y muy bonitas, y con bastante ritmo”, destacó.

Asimismo, sobre haber realizado la campaña solidaria en Fiestas Patrias expresó: “Quizás es algo que habría que estudiar, si fue la mejor opción haberlo hecho en estos días, porque la idea era acompañar a la gente que iba a estar en sus casas, o si la gente independientemente de estar en sus casas querían celebrar. Quizás ahí no estoy tan seguro, pero con respecto al programa, a mí me pareció bien”.

De igual forma, Don Francisco señaló: “Yo quedé muy contento y muy agradecido de la respuesta de la gente, de los chilenos. Hubo muchas donaciones simbólicas, de 500, de 1000 pesos, gente que hacía otros aportes antes y la situación de hoy día, hay tanto desempleo… Gente que quiso participar y homenajear a sus personas mayores”.

“También tuvimos un gran respaldo de los empresarios, eso nos permitió finalmente cumplir con la meta, la más importante, que era en vez de atender 50 mil, hacerlo a 80 mil (personas mayores), porque en realidad el corte de las personas más vulnerables era 80 mil”, dijo.

Menciones políticas

Respecto a las menciones políticas en la cruzada solidaria, Kreutzberger sostuvo: “No me parece, porque nosotros hemos sido siempre en todas las campañas muy transversales. El hecho, por ejemplo, que esto se está entregando a través de todos los alcaldes de Chile, por lo tanto ahí están todas las tendencias de Chile. Hemos invitado a todos los artistas, de un lado y de otro, entonces yo creo que cuando uno va a una parte tiene que saber lo que corresponde”.

“Creo que este era un programa de unidad nacional y que creo que no debíamos tocar la política, porque no la tocamos, nunca la tocamos. Muchas veces ha pasado que alguien utiliza, porque a mí me parece que utiliza algo, para decir algo que no tiene que ver con el caso. Ahora, nosotros no le ponemos limitación a nadie, pero me parece que la gente tiene que hacer lo que corresponde en ese momento, porque no tenía nada que ver con política. Es un programa en vivo, así que cada uno se hace responsable de lo que hace y lo que dice”,

Nueva generación

Don Francisco hizo un adiós al final de la transmisión, como entregando la misión a los animadores que lo acompañaban, sobre esto dijo: “Creo que así tiene que ser, y así espero que ya comience esta década, ahora con una nueva generación, porque tu tienes que entender que soy una persona que llevo haciendo esto 42 años, y yo no me voy a retirar nunca de esto, yo voy a estar siempre participando, pero seguramente no de la misma posición, no de la misma manera, porque si no esto no tendría la continuidad que debe tener”.

“Yo debo explicar que de este programa no hice nada, esta producción la dirigió Patricio López, y lo hice a propósito, porque pienso que tiene que venir una nueva generación y tomar las decisiones que esta generación le corresponde, y nosotros colaborar con nuestra experiencia“, concluyó.