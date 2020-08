“No fue Nano Calderón”: Periodista que escribió libro sobre Felipe Camiroaga aclaró teoría sobre incendio en la casa del animador

En medio de la controversia que protagoniza Hernán “Nano” Calderón Argandoña, quien cumple prisión preventiva en una clínica psiquiátrica tras atacar a su padre con un cuchillo, han surgido diversas teorías desde las redes sociales sobre hechos de años anteriores.

El más relevante tiene relación con el incendio de la casa del fallecido Felipe Camiroaga, ocurrido el 11 de febrero de 2011 en el sector de Chicureo. De acuerdo a los antecedentes, el principal sospechoso fue un pirómano que incluso regresó al lugar de los hechos para ayudar a remover los escombros.

Luego, se viralizó un fragmento de la biografía sobre el animador que escribió la periodista Cecilia Gutiérrez. En él se detalla que “el principal sospechoso es el misterioso hombre que se identificó como hijo de una conocida artista y les llevó galletas y cigarrillos, aunque nadie lo conocía”.

Este viernes, la propia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo por Instagram para, en sus palabras, aclarar lo sucedido en aquel siniestro, ocurrido siete meses antes de la muerte de Camiroaga. La periodista señaló que no se trató de Calderón, ya que el sospechoso tenía alrededor de 20 años y en ese tiempo Nano tenía 11 años.

“Nosotros desde un principio tuvimos el nombre de la persona, me refiero a cuando empezamos a hacer el libro“, detalló Gutiérrez. “Cuando fue lo del incendio, al principio no se supo que era intencional, porque Felipe fue la persona que decidió no seguir con las acciones judiciales. Prefería dejarlo ahí, había sido tan doloroso para él todo el proceso de ver su casa, la casa de sus sueños, la casa que él había construido quemada, que lo único que dijo ‘yo me quiero enfocar en reconstruirla lo antes posible y que esto se acabe'”.

Agregó que “así que por eso decidió no seguir con el tema judicial y por eso mismo no hubo un proceso, hubo sólo una investigación que estuvo a cargo de Bomberos y que después estuvo a cargo la PDI. Ahí salió el nombre del culpable, cómo habían sucedido las cosas, por qué esta persona había quemado la casa y Felipe no quiso hacer nada, dijo que era una persona que estaba claramente enferma”.

“Entonces quedó en nada. Por eso nosotros no damos el nombre“, puntualizó Gutiérrez, “porque judicialmente nos puede traer un tremendo enredo, porque no hay ninguna condena, no hay nada que a esa persona la sindique como la responsable, excepto una investigación de la PDI. Pero uno no puede culpar a alguien de un delito si no ha sido culpado por la justicia. Eso también es un delito. No es que tengamos miedo de decir el nombre”.

Consultada por los más de mil seguidores que se conectaron al streaming acerca de la identidad del sujeto, la periodista insistió en reiteradas ocasiones que desconocía su identidad. Sin embargo, deslizó que la madre del sospechoso también vivía en Chicureo. Se trata de una figura vinculada al espectáculo (“más que a la farándula”, indicó Gutiérrez) y que tuvo notoriedad entre la década de los 70 y 80.

Sus palabras fueron secundadas por la expanelista de Intrusos, Claudia Schmitd, quien escribió que “sólo entré aquí para decir que Nano no fue“. La uruguaya fue amiga cercana del animador y también fue vinculada sentimentalmente a él.