Marcelo Marocchino se transformó en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El pasado domingo por la noche, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, instancia donde el nuevo eliminado de la competencia fue el modelo Marcelo Marocchino.

El italiano tuvo que competir con César Campos y Rocío Marengo, momento en que la modelo argentina fue la que pasó a la final del programo, dejando la instancia del último clasificado entre Marocchino y Campos.

Ahí fue donde ambos prepararon una tiara de chocolate rellena con mermelada, gel de naranja y helado de crema, plato que fue bien evaluado por los jueces “habían cometido pequeños detalles en los platos”, comentó la chef Fernanda Fuentes.

“Estoy muy contento de todo el trayecto que hice y me voy contento con la frente bien en alto. Yo soy un ganador, me gusta ganar, pero a veces en la vida no se gana. Demostré lo que valgo en la cocina, en la competencia, así que bien, me voy tranquilo”, dijo Marocchino tras ser derrotado por Campos.

De esta forma, César Campos competirá en la final del programa contra Rocío Marengo y Natalia Duco, quien ya se encontraba clasificada previamente.