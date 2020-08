Polola de Hernán Calderón Jr se querelló contra Hernán Calderón padre por abuso sexual reiterado

La polémica en la familia Calderón-Argandoña suma capítulos día a día, esto luego de que la polola de Hernán Calderón Argandoña, Rebeca Naranjo, interpusiera una querella criminal por abuso sexual reiterado contra Hernán Calderón Salinas, su suegro.

Según la denuncia, ingresada al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, “a mediados de febrero de 2020, don Hernán Calderón Salinas, empezó a llamarme constantemente para preguntarme cómo estaba su hijo y cómo estábamos nosotros como pareja”, relató la joven.

“Posteriormente, en marzo de este año, comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones”, sostiene el escrito presentado por Naranjo.

Sobre lo mismo, relató que “a modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mi mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentándole a mi amiga Karen Siciliano Cabezas, que tenía duda de sus intenciones”.

“Posteriormente, el día 22 de mayo, con mi pareja tuvimos una discusión por lo que decidí dormir en la pieza de invitados. En medio de la noche, estando yo acostada en la cama, me percato que don Hernán Calderón Salinas entra a la habitación, siendo mi única reacción hacerme la dormida, pero el querellado se da cuenta de que estoy despierta y me pregunta cómo me sentía después de la discusión con su hijo“, indicó la joven.

Argumentó además que “sorpresivamente, siento su mano dentro de mi pijama al nivel del pecho, me estaba tocando los senos, en ese momento logré reaccionar y le quité bruscamente su mano de mi busto. Él se retiró, pero en mi cabeza siempre estaba el miedo de que los episodios se volvieran a repetir”.

Respecto al día del altercado entre Hernán Calderón y su hijo, Naranjo relata que “el día martes 11 de agosto, estábamos sentados en el living y Hernán Calderón Argandoña me pidió mi teléfono y yo se lo pasé. Unos segundos después mi pareja recibe una llamada telefónica de Laura, la asesora del hogar del Sr. Calderón Salinas, y contesta ok Laria o para alla”.

“En ese instante Hernán Calderón Argandoña toma su celular y le toma foto a mi teléfono, yo le pregunto qué hace, él no respondió, yo solo pude observar que en mi celular estaba abierta la conversación de WhatsApp con su padre. Él me entrega mi celular, me dice que nos vemos en un rato y se retira del departamento”, sostuvo.