“Todos los actores estamos reconvertidos”: Claudio Arredondo abrió mercado de frutas y verduras en Pirque

La pandemia del Covid-19 alteró el cronograma de los actores y actrices en Chile, cuyos proyectos —especialmente en televisión y teatro— se vieron afectados por la emergencia sanitaria. Por esta razón, los artistas se han reinventado en el contexto de la crisis a través del emprendimiento.

Uno de ellos es el actor Claudio Arredondo, quien formó una alianza con su amigo, el director de teleseries Víctor Huerta, para abrir un mercado que ofrece frutas, verduras e incluso pescado.

“Siempre tuve la idea de tener algo adicional a la actuación, como complemento más estable a mi trabajo de actor. Pero nunca lo llevé a cabo porque fui muy afortunado, estuve mucho tiempo contratado y con pega estable”, señaló en entrevista con LUN.

Leer también Espectáculos Willy Semler analiza retirarse del teatro tras el Covid-19: “No va a ser sustentable” Espectáculos Teatro Aparte reestrenó “Hijos de su madre” vía streaming: “La gran mayoría de los actores, entre un 90% y un 95%, estamos cesantes” Nacional Héctor Noguera: “Necesitamos una ayuda al teatro”

Sin embargo, el estallido social y la pandemia del Covid-19 complicaron las proyecciones de Arredondo. De hecho, en octubre del año pasado fue despedido de Mega.

“Esto no es lo mío, no es mi rubro, estoy aprendiendo. Por suerte me he encontrado con gente muy trabajadora, esforzada y honesta. Los locatarios han sido increíbles. Acá hay un esfuerzo económico y personal grande, espero que funcione y que las personas de Pirque que se abastezcan acá con lo que necesiten”, afirmó.

Respecto de los diversos caminos que han seguido sus colegas, en medio de la emergencia sanitaria, Arredondo afirmó que “todos los actores estamos reconvertidos. Algunos haciendo pan, otros empanadas, otros pizzas… En fin. Una serie de gente conocida o no tanto está en este mismo proceso. Yo espero reconvertirme en esto no más, igual no pierdo la esperanza de que esto se acabe y que volvamos a hacer nuestras pegas, que es lo que nos gusta, pero se ve negro el panorama”.

Sobre ese último punto, el actor indicó que “yo tengo clara conciencia que cuando todo vuelva a una relativa normalidad, lo último que se va a abrir serán los teatros. Para nosotros los actores quedan únicamente las plataformas que se han inventado en estos momentos. Está difícil”.