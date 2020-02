“Vulgar”: Geri Hoops contó la mala experiencia que vivió grabando video para Ozuna

La “reina del twerk” en Chile, Geri Hoops, relató una pésima experiencia que vivió grabando un videoclip para Ozuna, específicamente con el conocido productor discográfico Boy Wonder.

“Hace una semana más o menos, me llamaron para salir en un video de Ozuna. No lo quise contar, porque quería que fuera una sorpresa (…) estaba súper emocionada“, contó la bailarina en Instagram.

“Me mandaron el tema, lo escuché, y no era para twerk, yo lo sentía como un dancehall, entonces pensaba que nada que ver yo estando ahí en el video, porque yo no bailo dancehall, bailo twerk”, continuó.

“Se me dijo que me quedara tranquila, que yo era la protagonista, que tenía que estar como modelo. Y yo dije modelo de qué, si mido 1.50, pero querían que estuviera en el video”, afirmó.

Sobre la ropa que usaría, le dijeron que tenía que llevar bikinis. “Igual me molesté y no quería salir en el video, porque yo dije ‘no voy a estar en bikini paseándome como la perra del carrete'”, expresó, pero que le explicaron que era una fiesta en una piscina.

“No tan vulgar”

Al llegar, Boy Wonder le dijo que tenía que bailar, pero a ella le dijeron que no sabía que tenía que bailar, que iba como modelo, y que la canción no era para twerk.

A lo que él le responde: “‘no sabes bailar otra cosa'”, y ella le dice si había visto su Instagram antes de contratarla.

“”Sí, vi tu instagram y necesito que hagas lo mismo, pero menos vulgar, que hagas twerk no vulgar, no vulgar como tu Instagram‘”, le habría contestado el productor.

Esto, porque, según relató Hoops, “‘nosotros vamos a comercializar el video, tu sabes que es Ozuna, no puedes salir mostrando nada, porque te puede perjudicar a ti‘”.

Ella no entendía para que me pidieron los bikinis, y “dentro mío decía: ¿por qué me va a perjudicar a mí hacer twerk? Si yo soy instructora de twerk”, indicó Geri.

Luego de esto, confesó que “me debería haber emputecido”, pero “estaba viendo la oportunidad, debo admitirlo”.

Me puse un pantalón de buso y un peto, y Wonder le dice otra vez: “trata de hacer pasos no tan vulgares, un twerk no tan vulgar”. “Yo le dije: ‘el twerk no es vulgar'”, y él le respondió que “no te muevas tan fuerte, tan rápido“.

“Lloré mucho”

Después la llevaron donde el director, que aclaró fue “amoroso” con ella, y él le preguntó por qué estaba con buso, que se fuera a cambiar.

“Me tuve que cambiar en una pieza todo oscura. Mientras me estaba cambiando llegó y entró un tipo, y fue súper incómodo para mí. Aunque yo haga un video moviendo el trasero y lo suba a internet, es cosa mía, pero no por eso voy a querer que alguien me vea en vivo cambiándome ropa”, sostuvo.

“Al final yo dije: ‘ya no quiero participar en el video, muchas gracias, no quiero salir, esto no fue lo que me dijeron'”, aseveró la bailarina.

Tras esto, el mismo sujeto, Boy Wonder, le dijo que “tú sabes que yo tengo una disquera, y después me dice ‘saquémonos una foto'”, de la nada.

Por toda la situación, Hoops declaró que “me sentí pasada a llevar, tenía pena“, explicando que ella y todas las instructoras de twerk han luchado “para que dejen de menospreciarnos”.

Finalmente, manifestó que “todos me decían a veces hay que dejar pasar cosas” y que “quisieron dar vuelta la situación, que fue un mal entendido, que (Wonder) habla inglés-español”.

“Sí, lloré mucho, tengo mucha lata (…) lo encontré, terrible, machista, me cargó. Fue una muy mala experiencia“, concluyó.

