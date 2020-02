El mítico prototipo del Super Nintendo PlayStation está a la venta

A comienzos de la década de los noventa Nintendo comenzó a trabajar junto a Sony para desarrollar una consola que llevaría la tecnología de los CD-ROM (con una capacidad de almacenamiento múltiples veces superior a los cartuchos) al popular Super Nintendo lanzado en 1990.

Sin embargo el acuerdo entre ambas empresas japonesa se cayó, y en base a lo trabajado Sony terminó desarrollando el PlayStation, el que debutó en el mercado en 1994 y terminó duplicando en unidades vendidas al Super Nintendo.

Pese a que se estima que se elaboraron unos 200 prototipos, durante años su existencia fue considerada un mito, ya que recién en 2009 se encontró por primera vez una unidad.

Ahora, este prototipo único en su clase se está rematando en un sitio de subastas donde el postor que ofreció la cifra más alta puso sobre la mesa $12.280.650 por la unidad, unos 15.500 dólares.

Nintendo Play Station Super NES CD-ROM Prototype – Sony and Nintendo c. 1992. At one point, this dual-branded prototype’s existence was mere myth, and this is the very first time it will ever be offered at public auction.