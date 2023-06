Nicolás Jarry analiza su presente tras su mejor rendimiento en Grand Slams: “Soy muy emocional y sensible, pero también cerebral”

Hay entrevistas que deberían hacerse junto a un diván: toda una paradoja en el caso de Nicolás Jarry, porque está viviendo el mejor momento de su carrera. O quizás no lo sea tanto, ya que el gran presente de la mejor raqueta nacional existe porque en algún momento se encontró en medio de una tormenta importante. Y buscó el diván.

“Tuve que abrirme, tuve que aprender de mí, pasar caminos duros. Eso es lo que me ha hecho lo fuerte que soy hoy”, dijo el chileno de 27 años durante una entrevista con Clay Magazine en París luego de haber llegado a los octavos de final en Roland Garros, su mejor resultado en Grand Slams.

Todo luego de un proceso en que Nicolás Jarry quedó fuera del circuito por 11 meses ante un dopaje involuntario, período que le permitió analizarse. “Soy muy emocional y sensible, pero también cerebral. Trato de ayudar a todas mis emociones con mi costado racional. Tuve que abrirme, tuve que aprender de mí, pasar caminos duros. Eso es lo que me ha hecho lo fuerte que soy hoy”, explicó quien no ve su vida lejos de los courts, considerando su ligazón con el tenis al ser nieto de Jaime Fillol.

“Uno quiere hacer las cosas bien, uno tiene toda la historia que te pesa inconscientemente, pero hay que saber que cada uno es diferente, cada uno tiene su propio camino, su problemas a resolver y hay que enfocarse plenamente en eso. La historia del pasado fue de otra persona. Te lo puedes tomar de mala manera, pero también de buena manera tratando que te ayuden en tu camino (…) Desde chico que viajé con él, mi mamá jugaba. Es difícil que un pintor o un arquitecto de familia de arquitectos no salga arquitecto. Uno está tan metido en el mundo que es imposible eso de si no hubiera tenido esos papás, no serías la persona que eres. Soy poco de fantasear, soy muy de trabajar“, aseguró quien desde este lunes estará entre los 30 mejores del ranking ATP.